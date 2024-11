Catastrophe pour Bruges : sortie sur blessure, rechute et nouvelle longue absence ?

Ce lundi, Bjorn Meijer affrontait les U21 anglais avec ceux des Pays-Bas. Le défenseur latéral brugeois est malheureusement sorti blessé.

Et dire qu'il revenait à peine de blessure. Bjorn Meijer (21 ans), titulaire et capitaine ce lundi avec les Espoirs des Pays-Bas, est sorti après quelques minutes face aux U21 anglais. Le défenseur latéral du Club de Bruges se tenait la cuisse et souffrait visiblement beaucoup.

À Bruges, on retient certainement son souffle en attendant le verdict, mais la tendance ne sera pas à l'optimisme. En effet, Meijer revient à peine d'une longue absence suite à une opération au genou, et avait déjà manqué le début de saison dernière pour cause de pubalgie.

L'international U21 néerlandais est donc sujet aux blessures à répétition, et tout indique que cette fois encore, son absence pourrait se compter en semaines, comme le craint également la presse néerlandaise aujourd'hui.

Depuis son retour il y a trois semaines, Meijer a pourtant prouvé que des semaines d'absence n'affectaient pas son niveau, délivrant deux passes décisives contre le Beerschot et contre Bilzen en Croky Cup. En forme, il est incontournable à Bruges.

En 91 matchs avec les Blauw & Zwart, Bjorn Meijer a délivré 14 passes décisives. Sans ses blessures à répétition, nul doute que c'est avec l'équipe A des Oranje plutôt qu'avec les Espoirs qu'il évoluerait désormais...