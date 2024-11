L'arbitrage belge veut redorer son blason : "Si tout le monde comprenait les règles..."

Ce mardi, le département arbitral belge avait invité les clubs et la presse à un Referee Club Day lors duquel Jonathan Lardot a expliqué sa vision des choses. L'idée est de repartir d'un bon pied pour 2025.

L'année 2024 a-t-elle été bonne pour l'arbitrage belge ? Les supporters seront mitigés, surtout au vu des erreurs commises cette saison déjà, et qui valent notamment en ce moment une plainte toujours en cours de la part de STVV pour un but validé qui n'aurait jamais dû l'être face au Standard.

Pour Jonathan Lardot, les innombrables discussions - mais ausis les erreurs - liées à l'arbitrage sont basées bien souvent sur un problème : une méconnaissance des règles. Pour échanger à ce sujet, le chef de l'arbitrage belge a diffusé aux représentants des clubs et de la presse présents à Tubize un total de 18 phases de jeu que chacun devait analyser.

"Neuf débats sur 10 se basent sur une méconnaissance des règles du jeu, et les médias ont un rôle à jouer là-dedans. Car si vous décrivez mal une phase, cela va influencer le public et l'arbitre sera la tête de turc", déclare Lardot dans des propos relayés par le Nieuwsblad.

S'adressant ensuite aux joueurs et aux coachs, il souligne : "Vous pouvez discuter, mais toujours dans le respect. Tous les acteurs du football professionnel doivent travailler en équipe, dans le but commun d'améliorer le football belge et l'arbitrage".

Dans un échange destiné à "améliorer les relations" entre les clubs et l'arbitrage, Jonathan Lardot a cependant rappelé l'importance de mieux connaître les règles, chez tout le monde : "Si tout le monde connaissait le règlement, les discussions seraient bien souvent évitées. Même moi, je dois parfois vérifier le règlement, et je suppose que les coachs et joueurs ont moins étudié l'arbitrage que moi", souligne-t-il.