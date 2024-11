Kevin Denkey va-t-il rapporter gros... à Monaco ? Le Cercle réagit fermement

Kevin Denkey est devenu non seulement le plus gros transfert sortant du Cercle de Bruges, mais aussi le plus gros transfert entrant de la MLS. Mais est-ce le Cercle ou Monaco qui profitera de cette vente ?

"Le fait que Denkey parte désormais par la grande porte nous rend tout d'abord très satisfaits et fiers", déclare le directeur technique Rembert Vromant sur Sporza. Alors que le transfert est officiellement finalisé, Vromant précise que l'argent n'est pas encore sur le compte du Cercle. "Non, cela ne se fait pas si rapidement", rit-il. Cependant, il souligne l'importance de cette injection financière pour le club. "Les revenus de ce transfert permettent au Cercle de continuer à investir, à former de jeunes joueurs et à constituer une équipe compétitive." Une question fréquemment posée est de savoir si la "maison-mère", l'AS Monaco, réclame une part des revenus. Vromant est clair : "Cet argent arrivera effectivement sur le compte du Cercle." Les Groen & Zwart ont déjà souligné à plusieurs reprises qu'ils travaillent de manière indépendante par rapport à leur partenaire. Ce transfert record est une preuve du succès du Cercle dans le développement de talents et ouvre des perspectives pour l'avenir. "Le départ de Denkey est gagnant-gagnant : pour le joueur, qui entame une nouvelle aventure, et pour le club, qui grâce à ce montant peut réaliser ses ambitions", conclut Vromant.