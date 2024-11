Le président d'honneur du Bayern met la pression sur Kompany !

Sortant d'une saison blanche, le Bayern Munich veut désormais relever la tête. Uli Hoeness, président d'honneur du club, a été très clair concernant ses ambitions.

Lors d'un forum organisé par le média Finanz & Wirtschaft, Uli Hoeness, légende et président d'honneur du Bayern Munich, a été très clair concernant les ambitions du Bayern Munich en championnat d'Allemagne.

"Ce que je peux promettre", a-t-il déclaré, "c'est le championnat. Nous sommes dans une position très avantageuse à l'heure actuelle, nos seuls concurrents, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, sont loin derrière nous". Bien sûr, Hoeness ne fait qu'énoncer une évidence : après une saison blanche, le minimum syndical pour le Bayern sera le titre.

Mais après seulement 10 journées de championnat (ces propos datent d'avant la victoire du Bayern ce vendredi contre Augsbourg), le Rekordmeister n'a jamais que 5 points d'avance sur Leipzig, qui s'accroche. Les deux saisons précédentes ont prouvé que la lutte pouvait être ardue jusqu'au bout. Alors, Hoeness a-t-il mis trop de pression sur Vincent Kompany ?

"J'ai le plus grand respect pour Uli Hoeness et il a bien plus d'expérience que moi", relativisait Kompany au micro de DAZN ce vendredi après la victoire contre Augsbourg. "Mais la saison passée, avec 70 points, nous n'étions que troisièmes. Nous essaierons de faire mieux cette saison et nous sommes dans une bonne position".

"Mais s'il s'avère qu'il a raison, cela me va également ", souriait Kompany. Après tout, le Belge est peut-être le premier entraîneur du Bayern depuis longtemps auquel on ne demande "que" de remporter le championnat d'Allemagne. C'est presque un luxe...