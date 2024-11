Kevin De Bruyne lâche une bombe sur son avenir : "Oui, c'est peut-être ma dernière saison !"

Kevin De Bruyne va-t-il prochainement quitter Manchester City ? Le Diable Rouge est cité sur le départ. Il a répondu aux rumeurs.

Après avoir tout gagné avec Manchester City, Kevin De Bruyne va-t-il quitter le club anglais ? C'est en effet ce que laissent supposer certaines rumeurs. De nombreuses d'entre elles l'envoient en Arabie Saoudite, qui le drague depuis un certain temps. Plus récemment, c'est la MLS et le club de San Diego qui serait très intéressé et aurait fait des avancées significatives.

En conférence de presse, De Bruyne s'est exprimé sur son avenir. Il a expliqué que la prolongation de Pep Guardiola pourrait l'aider à rester.

"Il peut me convaincre de rester ici. Ou au contraire, s’il me fait savoir qu’il est temps pour moi de partir. Mais bien sûr, je sais ce qu’il attend de moi et comment il veut que je joue. Combien de temps vais-je pouvoir jouer ici ? Je ne sais pas, mais au début de la saison, j’ai senti que je pouvais encore jouer au plus haut niveau. C’était un bon signe", a déclaré De Bruyne.

Le Belge avait commencé à négocier avec Manchester City dans le cadre d'une possible prolongation mais les discussions ont subitement pris fin. "Au début de la saison, je pensais que les discussions allaient bientôt commencer, mais après Brentford, j’ai tout mis en suspens. Je veux d’abord retrouver ma pleine forme et voir ensuite comment les choses se passent. Je ne vais pas penser constamment à mon avenir maintenant, mais plutôt profiter à nouveau du football et bien jouer. Ensuite, nous verrons", a continué De Bruyne.

"Je suis à Manchester City depuis longtemps, les discussions viendront. Et si elles n’ont pas lieu, ce sera ma dernière saison. Je n’ai pas beaucoup d’influence là-dessus. Comme je l’ai dit, je veux revenir à mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Il y a eu des discussions l’été dernier, mais après cette blessure contre Brentford, je ne veux plus en parler. Mais laissez-moi un peu de temps, je ne suis pas inquiet pour mon avenir." Voilà qui est dit !