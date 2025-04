Kevin De Bruyne est-il le meilleur milieu de terrain... de l'histoire de la Premier League ? "Il donne toujours l'impression que c'est facile, mais..."

Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League. Le futur ex-milieu de terrain de Manchester City a reçu un vibrant hommage de son ancien adjoint et désormais adversaire, Mikel Arteta.

Pour certains, Steven Gerrard, Frank Lampard, Yaya Touré, Roy Keane et d'autres ont toujours eu un petit quelque chose en plus. Pour d'autres, Kevin De Bruyne est peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire de la Premier League.

Un homme l'a bien connu, Mikel Arteta. L'actuel entraîneur d'Arsenal était l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et a travaillé durant plusieurs années avec le Diable Rouge. Lui aussi ancien milieu de terrain, l'Espagnol s'est montré très clair quant au standing qu'a acquis De Bruyne en Angleterre.

"Il est au sommet de la hiérarchie. Je ne sais pas s'il est premier, deuxième ou troisième, mais il est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Premier League, sans aucun doute. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un capable de passer le ballon aussi rapidement et avec autant de précision, surtout à vitesse maximale. Il peut courir à plus de 30 km/h et glisser parfaitement le ballon entre deux défenseurs. C'est incroyable ce qu'il peut faire à une telle vitesse", a-t-il répondu en conférence de presse, selon la retranscription de Sky Sports.

"Ce qu'il fait, on ne le voit pas souvent. Même au plus haut niveau. Quand on regarde son jeu, on constate sa vitesse, sa précision et sa perspicacité. Il donne l'impression que c'est facile, mais c'est le fruit d'un immense talent et d'un travail acharné."

Mikel Arteta a connu De Bruyne dans son équipe, puis l'a affronté. L'Espagnol, qui sait qu'un milieu de terrain ne doit pas seulement exceller sur le plan physique mais aussi en sachant prendre la bonne décision sous pression, a livré un vibrant hommage à notre compatriote.