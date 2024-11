Trey Samuel-Ogunsuyi, le Belge de 17 ans qui pointe le bout de son nez en Angleterre...au point d'être suivi par Liverpool

Trey Samuel-Ogunsuyi est de plus en plus souvent présent avec l'équipe première de Sunderland. Le jeune attaquant belge impressionne chez les Black Cats.

C'est une date symbolique pour le football anglais : Trey Samuel-Ogunsuyi est né un 26 décembre, jour du boxing day. Le 26 décembre 2006, Sunderland battait Leeds 2-0 et poursuivait sa route vers la Premier League, avec une promotion quelques mois plus tard, trois ans avant que Simon Mignolet ne débarque.

17 ans après ce match et la venue au monde de Trey Samuel-Ogunsuyi, le jeune Belge s'annonce de plus en plus comme le futur du club. Et très bientôt comme son présent. Alors qu'il n'a pas encore atteint la majorité, il vient de faire son apparition sur le banc de l'équipe première pour la troisième fois de la saison.

Il franchit les étapes les unes après les autres

"C'était une belle opportunité pour lui d'être avec l'équipe. Pour le moment, c'est encore un jeune joueur qui a besoin de découvrir davantage notre environnement et l'expérience d'être avec des joueurs professionnels. Surtout pour un match à l'extérieur, c'était une opportunité très intéressante pour lui. Il a besoin de temps pour se développer, c'est sûr. Mais il a beaucoup de qualités et c'est un joueur très intéressant pour l'avenir" déclare son entraîneur, le Français Régis Le Bris, au Northern Echo.

L'ancien coach de Lorient veut protéger son joueur en ne brûlant pas les étapes. Mais il sait que Samuel-Ogunsuyi frappe à la porte avec de plus en plus d'insistance. L'ado des Blacks Cats est considéré comme la next big thing du club, qui l'a attiré dans son centre de formation dès son plus jeune âge.

La saison passée, l'attaquant belge a commencé avec les U18 et a fini l'exercice en U21. Rapidement devenu un titulaire régulier malgré son surclassement, il s'est déjà fait remarquer dans le championnat réserve, en marquant le but décisif contre les U21 de Reading en demi-finale des Playoffs. Sunderland s'était déjà payé le scalp de West Ham et de Wolverhampton précédemment, s'inclinant finalement contre les Espoirs de Tottenham en finale.

Cette saison, Trey Samuel-Ogunsuyi a accéléré la cadence : après 3 buts en 2 matchs chez les U18, il a enchaîné 4 buts en 4 matchs chez les U21, jonglant désormais avec ces quelques apparitions sur le banc de l'équipe première. En équipes d'âges belges, cela lui a valu ses premières titularisations chez les U19, après avoir déjà montré l'étendue de sa palette à Sébastien Pocognoli chez les U17.

On l'aura compris, l'une de ses grandes forces réside dans son sang-froid face au but. Le garçon est du genre à prendre de la place dans un rectangle (il mesure 1,90m) et ne s'est pas fait bouger lorsqu'il a été invité à se mesurer à des défenseurs plus rugueux et plus expérimentés.

🚨🇧🇪| Liverpool are showing interest in one of the Sunderland’s brightest young prospects, Trey Samuel-Ogunsuyi!



LFC’s interest in 17-year-old remains despite missing out on the chance to sign the forward as a scholar. 🏫❌



🗞️ [@SunderlandEcho]#LFC #SAFC pic.twitter.com/kOru0CEFI2 — Anfield Pulse (@_AnfieldPulse) November 26, 2024

Sa grande taille n'impacte pas sa vitesse, que du contraire. Cette dernière lui permet également d'évoluer sur le flanc. Le Wonderkid est considéré comme l'un des secrets les mieux gardés de l'académie de Sunderland. Secret, son profil ne l'est toutefois plus vraiment. Selon le Sunderland Echo, Liverpool a coché son nom et aimerait le recruter. Il faut dire que Samuel-Ogunsuyi a scoré contre les U18 et les U21 des Reds pour se faire remarquer.

Mais quitter Sunderland maintenant, est-ce vraiment un bon choix ? Au Stadium of Light, il peut continuer à se développer dans un environnement familier, où tout le monde croit en ses capacités, jusqu'à l'intégrer en équipe première. Le jeu pourrait en valoir la chandelle : les Black Cats sont coleaders de Championship et pourraient bien recroiser Liverpool au plus haut niveau la saison prochaine.