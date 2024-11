Un légendaire attaquant d'Anderlecht lui-même auteur de 65 buts adoube Kasper Dolberg

Kasper Dolberg a fait très bonne impression ces dernières semaines au RSC Anderlecht. De nombreux supporters craignent qu'il ne parte déjà cet hiver.

Kasper Dolberg commence à empiler les buts et pourrait intégrer la longue liste des grands attaquants élégants ayant porté le maillot du RSC Anderlecht s'il continue sur cette lancée. Sur cette liste, on retrouve bien sûr Tomasz Radzinski, auteur de 65 buts en 111 matchs pour le Sporting.

"Lors de son match contre l'Ajax Amsterdam à son arrivée, je me souviens qu'il avait déjà inscrit un superbe lob. J'en étais resté bouche bée", se rappelle Radzinski dans Het Laatste Nieuws. La saison qui avait suivi n'avait cependant pas vu Dolberg atteindre la barre fatidique des 15 buts.

Cette saison, c'est autre chose. "On dirait qu'il a trouvé sa meilleure forme. Il marque dans toutes les situations, même sur coup franc. Je sais par expérience qu'un attaquant est plus efficace quand l'équipe tourne bien, et quand une équipe tourne bien, l'attaquant a plus d'opportunités de marquer", explique le Canadien. Un cercle vertueux pour Dolberg.

Reste maintenant à voir si le Danois en profitera dès ce mois de janvier pour... repasser un palier dans sa carrière. Brian Riemer, désormais son sélectionneur, a estimé que s'il continuait comme ça, Dolberg ne resterait pas en janvier.

"Dolberg n'est pas un joueur égoïste, il marque et fait marquer. Si tu es assez malin pour laisser tes coéquipiers marquer, alors tu es assez malin pour savoir que tu ferais mieux de rester à Anderlecht jusqu'à la fin de la saison", assure Radzinski à ce sujet. Optimiste ?