Genk et Anderlecht en force, énormément de Belges : voici notre onze-type de la phase aller en Jupiler Pro League

Après 15 journées de championnat, la phase aller est derrière nous. Voici notre équipe-type de cette première partie de championnat.

Gardien de but

Plusieurs gardiens auraient pu postuler à une place entre les perches de notre équipe-type. Colin Coosemans, qui avait la pression à Anderlecht, impressionne, mais c'est bien Senne Lammens qui a relevé le plus gros défi en remplaçant Jean Butez à l'Antwerp et en s'imposant comme l'un des meilleurs gardiens du championnat.

Défenseurs

Difficile, là aussi, de sélectionneur deux défenseurs centraux en particulier. Mais deux noms semblent incontournables. Si le KRC Genk est largement en tête, ce n'est pas uniquement grâce à sa défense (19 buts encaissés, total le plus élevé du top 6), mais Matte Smets s'est tout de même très bien adapté, jusqu'à devenir Diable Rouge.

Brandon Mechele, lui, évolue à un niveau particulièrement solide avec Bruges. Sans être spectaculaire ni (assez) souvent cité au moment des sélections de Tedesco, le Blauw & Zwart est un pilier de notre championnat. Un duo Genk-Bruges qui a donc préséance sur Tsuyo Watanabe ou encore Zeno Van den Bosch, autres candidats crédibles.

Côté arrières latéraux, et c'est assez rare, il y a là aussi de quoi faire avec de nombreux candidats : Bruges a deux Diables Rouges sur ses flancs avec De Cuyper et Seys, tandis que Zakaria El Ouahdi impressionne à Genk. Mais Killian Sardella, devenu international à la faveur de prestations très solides, est notre back droit. À gauche, on opte pour Daam Foulon, superbe surprise de cette première partie de saison avec Malines, invité surprise du top 6.

Milieux de terrain

Le KRC Genk va naturellement se tailler la part du roi dans cet entrejeu avec Bryan Heynen, une nouvelle fois patron dans ce championnat, et son compère Patrik Hrosovsky, 4 buts et un niveau plus constant que jamais. Le Slovaque est le premier non-Belge de ce onze !

© photonews

Pour accompagner ce duo incontournable, plusieurs options. Hans Vanaken évolue encore à un niveau impressionnant et il ne faut certainement pas prendre cela pour acquis, après deux Souliers d'Or, tant de titres et à 32 ans. Rob Schoofs est également en feu avec Malines. Mais la surprise de la saison, c'est Tjaronn Chery, auteur de 7 buts, souvent spectaculaire, et qui amène paradoxalement un vent frais sur la compétition à 36 ans.

Attaquants

Sur les flancs, on aurait pu opter pour un biais de décence et aligner Christos Tzolis, auteur d'un quadruplé contre STVV. Le Grec monte en puissance, mais n'était pas à ce niveau dès le début de saison. Jacob Ondrejka évolue lui aussi à un très haut niveau avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives.

Mais encore une fois, nous optons pour un Genkois avec Jarne Steuckers, autre transfert réussi dans le Limbourg en provenance de STVV. Six buts et trois assists, mais surtout de belles performances dans les matchs au sommet avec un but et un assist contre Bruges et un but contre Gand.

© photonews

De l'autre côté, il faut un peu tricher : Mario Stroeykens a surtout brillé dans l'axe mais est notre ailier gauche. L'Anderlechtois est incontournable cette saison et est le véritable "facteur X" des Mauve & Blanc.

En pointe, trois candidats se détachent. Adriano Bertaccini était l'outsider et mérite d'être mentionné : ses performances à Saint-Trond portent les Canaris qui, sans lui, seraient engoncés dans la zone rouge. Tolu Arokodare a longtemps occupé la place de meilleur buteur. Mais Kasper Dolberg le dépasse au finish dans cette phase aller : très complet, le Danois s'approche du meilleur niveau de sa carrière.

Le onze-type de la phase aller :

Lammens / Foulon - Smets - Mechele - Sardella / Hrosovsky - Heynen - Tchery / Stroeykens - Dolberg - Steuckers

Banc : Coosemans - El Ouahdi - De Cuyper - Watanabe - Vanaken - Schoofs - Ondrejka - Arokodare