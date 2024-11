Le Club de Bruges désormais "favori" pour rejoindre les barrages, où il pourrait affronter plusieurs géants d'Europe !

Le Club de Bruges aurait peut-être signé avant le match pour un partage au Celtic Park. Mais au vu de la physionomie de la rencontre, avec cet énorme cadeau des Écossais en première période, les hommes de Nicky Hayen s'en voudront certainement de ne pas avoir pris les trois points.

Ce partage a offert aux Blauw & Zwart leur septième unité de la campagne européenne, ce qui les place en 22e position. Le Club doit encore recevoir le Sporting CP de Zeno Debast et la Juventus, avant de se rendre à Manchester City lors de la dernière journée.

Avec deux matchs à domicile restants sur trois rencontres encore à disputer, Bruges est en bonne position et n'aurait besoin que d'une victoire supplémentaire pour atteindre une barre des dix points qui devrait être suffisante en vue de la qualification.

C'est pour cette raison que, selon les probabilités calculées par diverses bases de données, le Club de Bruges aurait désormais 57% de chances de terminer dans le top 24 et de voir les barrages.

Dans ces barrages, le club de la Venise du Nord pourrait affronter des pointures européennes telles que... le Real Madrid, mais aussi l'Atlético, le Paris Saint-Germain (actuel... 25e au jeu des probabilités), Manchester City, Benfica, Feyenoord ou encore Stuttgart. A noter que, selon les calculs, Bruges aurait encore... 1% de chances de terminer dans le top 8. Il faudrait toutefois un improbable 9/9 pour y parvenir.

