Pas de Ruud van Nistelrooy pour remplacer Tedesco : l'ancien attaquant néerlandais a trouvé son nouveau poste... et va coacher un Diable Rouge

Réclamé par certains supporters belges pour prendre la relève de Domenico Tedesco, Ruud van Nistelrooy a trouvé son nouvel employeur. L'ancien attaquant légendaire de Manchester United va devenir l'entraîneur principal de Leicester City et d'un certain Wout Faes.

Limogé du PSV Eindhoven au mois de mai 2023, Ruud van Nistelrooy avait ensuite pris une direction qu'il connaît très bien. De retour à Manchester United, l'ancien buteur néerlandais était devenu l'assistant d'Erik ten Hag, avant de prendre l'intérim' en attendant l'arrivée de Ruben Amorim.

A nouveau libre de tout contrat, van Nistelrooy, 48 ans, est cité à divers endroits depuis le début du mois de novembre. A Burnley, notamment, pour remplacer un certain Scott Parker.

Chez nous, plusieurs ont aussi mentionné son nom lorsqu'il s'agissait d'évoquer la succession de Domenico Tedesco. Van Nistelrooy n'a pas encore eu de grand résultat en tant qu'entraîneur (il a remporté la Coupe et la Supercoupe avec le PSV en 2022-2023), mais il a la cote.

Ruud van Nistelrooy va devenir le nouvel entraîneur de Wout Faes à Leicester

D'ailleurs, l'attaquant également passé par le Real Madrid et Malaga est bel et bien sur le point de retrouver un poste... mais pas réellement celui auquel on pensait initialement.

En effet, l'ensemble de la presse anglaise et internationale annonce que Ruud van Nistelrooy va devenir le nouvel entraîneur... de Leicester City. Les accords seraient déjà scellés entre les différentes parties et il ne manquerait plus que l'officialisation, dans ce dossier. L'ancien attaquant légendaire de Manchester United va donc se retrouver avec un Diable Rouge entre les mains : Wout Faes.