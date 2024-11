Surprenant : quelques mois plus tard, une légende du foot néerlandais à la place...de Kompany ?

Ruud van Nistelrooy est envisagé par Burnley comme possible successeur de Scott Parker, selon divers médias anglais. L'homme de 48 ans pourrait ainsi poursuivre sa carrière en Angleterre, après avoir récemment quitté son poste d'entraîneur adjoint à Manchester United.

Ruud van Nistelrooy était actif à Manchester United depuis cet été en tant qu'adjoint d'Erik ten Hag, qui a été limogé plus tôt ce mois-ci. Après le licenciement de Ten Hag, Van Nistelrooy a temporairement pris les rênes de Manchester United. En tant qu'entraîneur intérimaire, il a réalisé plusieurs résultats remarquables.

Sous sa direction, United a remporté des victoires contre Leicester City (5-2 et 3-0) et contre le PAOK (2-0). Ils ont également obtenu un match nul contre Chelsea (1-1) à domicile. Cette série de performances a fait forte impression, et il semble que Van Nistelrooy a convaincu Burnley de son potentiel en tant qu'entraîneur principal.

Actuellement, Burnley doute de l'avenir de Parker, l'ancien entraîneur du Club de Bruges et successeur de Vincent Kompany à Burnley. Lors des quinze premiers matchs, Burnley n'a trouvé le chemin des filets que dix-huit fois, tout en n'encaissant que six buts.

L'ambition de Burnley est claire : le club veut à tout prix retourner en Premier League après sa relégation la saison dernière. La direction se demande si Parker peut atteindre cet objectif et semble donc envisager Van Nistelrooy comme possible successeur. Cependant, aucun contact direct n'aurait encore eu lieu entre Burnley et le Néerlandais, mais l'intérêt pour ses services est désormais connu.

Manchester United a annoncé lundi non seulement le départ de Van Nistelrooy. Ses adjoints René Hake, Jelle ten Rouwelaar et Pieter Morel ont également quitté l'équipe. Cet été, il avait été cité au Club de Bruges et avait également été approché par Genk.