Vous rappelez-vous de lui ? Un ancien de... Saint-Trond nominé au titre de meilleur défenseur au monde !

Vous souvenez-vous de Liberato Cacace ? Ce défenseur néo-zélandais a évolué à Saint-Trond de 2020 à 2022... et est désormais nominé au titre de meilleur défenseur du monde.

Liberato Cacace (24 ans) était, lors de son passage en Jupiler Pro League, considéré comme l'un des, si pas le plus grand talent du football néo-zélandais. Et en 51 matchs avec STVV, il a convaincu de ses qualités, au point de décrocher un joli transfert à Empoli, en Serie A.

Depuis, il s'est imposé comme un arrière gauche fiable, disputant 65 matchs pour Empoli dont 62 en Serie A, disputant 4 passes décisives. Mais cela en fait-il pour autant l'un des meilleurs défenseurs du monde ? Nous n'irions pas forcément jusque là.

La FIFA, elle, n'hésite pas : elle a placé Liberato Cacace parmi les 22 nominés au titre de meilleur défenseur du monde en 2024, dans le cadre du fameux trophée The Best. L'ex-Canari est notamment entouré de joueurs tels que Carvajal, DiMarco, Frimpong, Saliba, Tah ou encore Rüdiger.

Qu'est-ce qui expliquerait cette décision ? Il y a plusieurs raisons potentielles, mais le statut de capitaine de la Nouvelle-Zélande de Liberato Cacace est un gros argument en sa faveur. En effet, The Best est organisé par la FIFA, pas l'UEFA. On retrouve ainsi des joueurs de tous horizons, notamment Nino (Zenit St Petersbourg) ou, parmi les gardiens, Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns).

Cacace profite donc probablement du besoin difficile de représenter la zone Océanienne, ayant joué 9 matchs pour la Nouvelle-Zélande en 2024 et même inscrit 2 buts. Mais il a probablement dû se pincer en se voyant nominé.