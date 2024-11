🎥 Le cauchemar pour Lois Openda : un ancien de Pro League fait voler Leipzig en éclats !

Leipzig traverse une période compliquée. Le club n'a plus gagné depuis le 29 octobre dernier et a récemment essuyé plusieurs défaites douloureuses.

Mission relance donc ce samedi, face à Wolfsburg. Malheureusement, Leipzig a très mal débuté sa rencontre et se retrouve déjà mené de trois buts.

Et cela, suite à la prestation 5 étoiles de Mohamed Amoura. L'ancien de l'Union Saint-Gilloise a ouvert le score dès la 4e minute.

Wolfsburg a ensuite alourdi la marque...une minute plus tard. Une catastrophe pour Leipzig, qui a encaissé un troisième but à la 16e minute, à nouveau des oeuvres d'Amoura.

What’s happening at Leipzig?! 3-0 down in 16 minutes vs Wolfsburg



After 5 games without a win, looks like it’s about to be 6. 3rd game in their last 5 where they’ve conceded 3+ goals.



Amoura with the finish though, 2 goals already today.



ūüé•: @GoalsXtrapic.twitter.com/2eHe81HX8y https://t.co/OLdEIF3dWg