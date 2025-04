Un joueur de Charleroi moqué jusque dans son propre village : "J'ai plein de potes supporters du Standard, je n'ai toujours pas gagné contre eux"

Demain, Charleroi accueille le Standard pour le troisième choc wallon de la saison. Les Zèbres veulent regoûter à la victoire contre leur ennemi régional.

Pour un joueur néerlandophone comme Daan Heymans, on pourrait croire que le choc wallon de demain est peut-être moins important que pour les francophones de l'équipe. Rien n'est plus faux. Dans son village de Retie, niché dans la province d'Anvers, on connaît bien l'enjeu de la rencontre.

"J’ai plein de potes dans le village qui sont fans du Standard et vont en bus voir tous leurs matches. Donc on s’est un peu charriés ces derniers jours. Surtout que dans ma carrière, je n’ai toujours pas marqué contre le Standard", rigole-t-il au micro de la RTBF.

La bête noire

Pire, dans sa carrière, Daan Heymans ne s'est jamais retrouvé dans le camp des vainqueurs face aux Rouches, après avoir pourtant croisé huit fois leur route. L'infiltreur des Zèbres sait qu'il faudra être à son meilleur niveau pour enfin pouvoir parader dans les rues de Retie.

"Le Standard est une équipe très compliquée à battre : très efficace défensivement et offensivement. On devra être fort techniquement si on ne veut pas être surpris en contre. Pour nos supporters, je sais que c’est le match de l’année et qu’il y a de la tension entre les kops", poursuit-il.

Avant de conclure : "Mehdi Bayat ne nous a pas encore promis de prime spéciale, mais ce n’est pas nécessaire : la motivation vient tout seul. On veut gagner ce match : pour nous et pour nos supporters".