Le Standard a perdu ce qui faisait sa force en début de saison : Ivan Leko veut que ses joueurs remettent les pendules à l'heure à Charleroi

Le Standard a perdu sa stabilité et doit la retrouver au plus vite. C'est sur l'assise défensive que l'accent a été mis par Ivan Leko avant le déplacement à Charleroi dans le cadre de la deuxième journée des Europe Play-Offs.

Réputée pour sa solidité en début de saison, la ligne défensive du Standard n'est plus aussi performante depuis quelques semaines. Le Matricule 16 a concédé 37 buts en championnat, dont 14 au cours des sept derniers matchs.

La semaine dernière contre Malines, ce sont principalement des errements défensifs et des pertes de balle qui ont puni les Rouches. Des choses que l'on ne voyait pas spécialement, ou moins, en début de phase classique. Avant le déplacement à Charleroi dans le cadre de la deuxième journée des Europe Play-Offs, Ivan Leko a donc remis l'attention sur l'importance de l'assise défensive, cette semaine à l'entraînement puis vendredi en conférence de presse.

Revenir aux 0-1 et 1-0, c'est le premier objectif"

"Oui, on a perdu de la stabilité. C'est normal, après sept ou huit mois à se baser sur la concentration en défense et les contre-attaques. C'est difficile aussi pour les joueurs et je le sais. Mais dans le football comme dans tout sport collectif, la défense est la base. Si tu concèdes 14 buts en 7 matchs, tu ne peux pas gagner beaucoup. Revenir aux 0-1, 1-0, c'est le premier objectif. Ensuite, on pensera à marquer des buts."

La défense du Standard change presque chaque semaine

Contre Malines, l'arrière garde des Rouches a une nouvelle fois flanché. Ivan Leko l'a déjà dit cette saison, ce Standard-là ne pourra que très rarement gagner un match s'il encaisse plus d'un but. Hautekiet était pourtant de retour de blessure, alors que Nathan Ngoy est revenu depuis quelques semaines.

"Ibe est l'un des meilleurs joueurs de la saison, Nathan est un garçon avec beaucoup de talent. Mais il faut d'abord jouer 10-15 matchs d'affilée avant de le prouver. Les défenseurs doivent défendre, Nathan a beaucoup de qualités dans la construction, mais son premier rôle est de défendre. C'est peut-être le joueur le plus talentueux du noyau, mais il a joué deux matchs. Il n'a pas mal joué, mais il faut prendre plus de matchs pour évaluer la situation. Quelqu'un comme Hautekiet, qui a presque tout joué, on peut dire que c'est un bon joueur et qu'il a fait une belle saison."

Privé de David Bates depuis de très longs mois, Ivan Leko n'a pas encore pu aligner très souvent sa défense type. L'entraîneur croate a toujours été obligé de faire des ajustements et de compter sur la mise en place collective pour que le navire tienne le cap.

Les blessures nous ont permis de gagner des joueurs"

"Sutalo, Bates, Ngoy, c'était la défense titulaire. Mais on a joué deux matchs comme ça, à Dender (victoire 0-2) et à Louvain (défaite 2-0). Cela veut aussi dire que le football est dynamique et ce qu'on dit aujourd'hui ne voudra peut-être plus rien dire dans quelques mois. On n'a pas pu aligner cette défense, mais on a gagné Hautekiet, Lawrence, Dierckx qui a fait quelques bons matchs grâce aux blessures des autres."

S'il est toujours bien privé de Bates, Ivan Leko peut compter sur Bosko Sutalo depuis la fin de la trêve internationale. Il n'a toutefois pas joué contre le KaVé, puisque Lawrence, Hautekiet et Ngoy ont commencé. Lawrence et Hautekiet ont gagné leur place aux yeux du T1, Ngoy est, comme mentionné ci-dessus, décrit comme le joueur le plus talentueux du noyau et il ne sera pas facile pour le défenseur croate de reprendre sa place... sauf s'il profitera de la contre-performance réalisée par ses partenaires la semaine dernière pour commencer au Mambourg.

"Sutalo va mieux depuis quelques semaines, mais quand les autres jouent bien... Je ne suis pas un coach qui aime changer, j'aime donner de la confiance et quand tu joues bien, tu continues. Ce n'est pas facile pour les autres, mais c'est le football", a conclu Ivan Leko.