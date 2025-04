John Van den Brom revient sur son passage à Anderlecht et surprend : "Tout le monde se demandait si j'allais le punir, mais bien sûr que non"

John Van den Brom se remémore sa période à Anderlecht avec le sourire. À l'époque, il disposait de bien plus de talent que Besnik Hasi actuellement, même si un joueur se détachait très clairement à ses yeux.

Coach d'Anderlecht entre 2012 et 2014, John Van den Brom a été particulièrement impressionné par un homme : Lucas Biglia. "Il est sans aucun doute le meilleur avec qui j'ai jamais travaillé, et je suis coach depuis environ vingt ans", a déclaré le Néerlandais dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Biglia était mon troisième œil sur le terrain. Chaque choix qu'il faisait était correct. Il était mon tableau tactique. Il voyait la solution avant que je ne veuille la crier."

L'ancien entraîneur d'Anderlecht se souvient également d'un moment marquant avec Biglia, lorsqu'il est revenu en retard après la trêve hivernale en raison d'un différend contractuel. "Tout le monde me regardait alors pour voir si j'allais le punir. Mais je l'ai appelé et je lui ai dit. 'Tu es mon capitaine, tu joues et c'est tout.' Il a énormément apprécié cela et il n'a jamais déçu."

Hasi était plus conservateur"

A propos de Besnik Hasi, qui était son assistant à l'époque et qui est maintenant l'entraîneur principal du RSCA, Van den Brom parle avec respect. "Il était très loyal. Bien sûr, nous avions des discussions. Il était plus conservateur et prenait moins de risques que moi. Mais cela n'a jamais conduit à la dispute."

Une anecdote typique : "Lors d'un tour préliminaire de Coupe d'Europe contre le FK Ekranas, j'ai proposé de ne mettre que des attaquants sur le terrain. Bes' était consterné. J'ai dit : 'Arrête de parler, Bes'. Nous avons gagné 5-0."

John Van den Brom souhaite le meilleur à son ancien adjoint, Besnik Hasi

Van den Brom n'a pas de rancune concernant son départ d'Anderlecht, après lequel Hasi a pris la relève. "Je n'étais pas déçu qu'il prenne la relève. J'étais même content qu'ils soient encore champions. Je souhaite tout le meilleur à Bes' - même s'il doit vraiment enlever sa barbe, allez."

Van den Brom a regardé le premier match des Champions Play-Offs entre Bruges et Anderlecht. "Vous pouviez voir à quel point Hasi voulait insuffler de l'enthousiasme à son équipe tout en ressentant également l'impuissance. Je me suis reconnu en lui."

Van den Brom fait référence à une expérience similaire contre le PSG, lorsque Zlatan Ibrahimović a marqué quatre buts et qu'Anderlecht était littéralement impuissant. "Parfois, en tant qu'entraîneur, après cinq minutes, vous savez que ça ne va pas le faire aujourd'hui."

Cependant, il nuance la situation de son ancien assistant. "Besnik ne dispose probablement pas de la qualité que nous avions à l'époque. Cela fait la différence. Mais je sais qu'il donne tout pour cette équipe. Et j'espère qu'il s'en sortira."