Un changement d'agent...avant un changement de club ? Deux institutions de Ligue 1 et de Bundesliga se positionnent pour Noah Sadiki

Noah Sadiki prend énormément de place dans l'entrejeu de l'Union Saint-Gilloise. Cela pourrait déjà lui permettre de franchir un palier cet été.

L'Union Saint-Gilloise se félicite encore chaque jour d'avoir été piocher Noah Sadiki à Anderlecht pour à peine plus d'un million d'euros il y a deux ans. L'international congolais en vaut aujourd'hui dix fois plus. Le jeune milieu de terrain assume de plus en plus de responsabilités au Parc Duden, jouant avec l'assurance d'un taulier du vestiaire.

Sur LN 24, Sacha Tavoileri rapporte que Sadiki a récemment changé d'agent. Il est désormais représenté par Meïssa Ndiaye, très actif sur le marché français. Il gère notamment les intérêts de joueurs comme Marcus Thuram et même Michy Batshuayi.

Les dernières semaines de Sadiki au Parc Duden ?

Ce changement dans son entourage pourrait lui permettre de s'ouvrir au marché hexagonal. Et cela tombe bien, de l'intérêt, il y en a. Lyon l'aurait ainsi placé tout en haut de sa liste de recrutement.

Et ce n'est pas tout : le VFL Wolfsburg, qui entretient d'excellentes relations avec l'Union depuis le transfert de Mohammed Amoura, est également intéressé, même si Sadiki n'apparaît ici que comme plan B derrière Habib Diarra (Strasbourg).

Noah Sadiki présenterait toutefois l'avantage d'être moins cher, ce qui pourrait jouer en sa faveur. A deux ans de la fin de son contrat, il apprarait en tout cas plus que jamais sur le départ.