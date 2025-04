🎥 Pris la main dans le sac : quand un responsable VAR se fait surprendre... sur un site de paris sportifs pendant son service

L'image a premièrement suscité l'incompréhension, avant de devenir claire. Juste avant le derby de Sofia entre le Lokomotiv et le CSKA, un officiel VAR a été surpris par la réalisation en train de scroller un site de paris sportifs. Une scène largement partagée sur les réseaux sociaux, qui crée évidemment la plus grande indignation.

Cet incident n'est pas tombé dans un contexte innocent, en Bulgarie. Depuis de nombreux mois, des suspicions de matchs truqués ou d'arrangements existent chez certains supporters qui remettent l'intégrité des arbitres en question et cette scène ne va pas améliorer les choses.

La société responsable du système VAR bulgare a envoyé une lettre ouverte à la Fédération bulgare de football. Dans cette lettre, la société présente ses excuses pour le comportement de l'arbitre en question. La société reconnait que la personne ne s'est pas comportée de manière professionnelle pendant le match et souligne que ses actions sont considérées comme une faute grave.

L'officiel en question est actuellement suspendu, tandis qu'une enquête sur son comportement est en cours. S'il est jugé coupable, il sera licencié, de manière bien sûr logique.

L'utilisation d'un téléphone personnel est strictement interdit dans la cabine du VAR, et encore moins pour consulter un site de paris sportifs. En Bulgarie, cette affaire suscite une préoccupation supplémentaire, car de tels incidents pourraient compromettre la confiance en l'intégrité du jeu.

Caught on a betting site moments before the classic between CKSA Sofia and Lokomotiv Sofia, the VAR operator is suspended.



Upon realizing he was being filmed, the operator tried to hide his cell phone. He will be fired if the illegal action is proven. (Via Globo) pic.twitter.com/y5dpHqm8lX