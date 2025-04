Renaud Emond face à une situation très délicate : "Je ne me vois pas descendre de niveau actuellement"

Renaud Emond ne joue pratiquement plus du côté d'Eupen. Que peut-il espérer pour la saison prochaine ?

Après deux victoires de rang au Kehrweg, Eupen est retombé dans ses travers en s'inclinant 3-0 à Beveren hier soir. Réserviste, Renaud Emond n'est pas monté au jeu, même au moment de tenter d'inverser la tendance.

Une habitude de plus en plus récurrente pour l'attaquant gaumais, qui n'a plus joué la moindre minute depuis trois matchs et dont la dernière titularisation remonte à début novembre. Il avait pourtant débuté la saison en force avec trois buts en trois matchs, le brassard autour du bras.

Dans l'incertitude

Une situation d'autant plus incertaine que son contrat arrive à échéance en fin de saison. Un an et demi après avoir rejoint Eupen pour conserver un certain équilibre familial en restant dans la région, il va devoir faire un choix.

"Je ne me vois pas descendre de niveau actuellement. J'ai montré au début de la compétition que je pouvais toujours être performant. Maintenant que je ne joue plus beaucoup, c'est difficile de me mettre en évidence", explique-t-il à L'Avenir.

Dans le noyau, ils sont nombreux à voir leur bail se terminer le 30 juin. "Je suis dans l'attente", confirme Emond. Le Gaumais de 33 ans fera-t-il encore parler son sens du but en D1B la saison prochaine ?