Jan Vertonghen va-t-il quitter la Belgique et imiter un ancien de la génération dorée ? "C'est quelque chose qui me trotte dans la tête"

Jan Vertonghen a mis les choses au clair en confirmant qu'il s'agissait bien de sa dernière saison comme joueur. Mais la suite est encore floue.

Rester assis à ne rien faire ne l'intéresse pas, devenir entraîneur non plus : Jan Vertonghen sait ce dont il ne veut pas pour son après-carrière mais n'apparaît pas encore totalement décidé sur ses futures occupations.

Il avait précédemment déclaré que déménager au Portugal (où il a joué deux ans avec Benfica) pourrait l'intéresser. Il y retrouverait son grand ami Mousa Dembélé, qui a élu domicile dans le secteur. Het Belang van Limburg a demandé au capitaine anderlechtois si l'option était toujours envisagée.

"Eh bien, c'est une chose qui me trotte encore dans la tête. Mon fils aîné a répété cette semaine qu'il voulait y retourner. Pour les enfants, la vie en plein air au soleil est fantastique là-bas. Ils peuvent nager, surfer,...", commence-t-il.

Avant de nuancer : "Sauf que les enfants vont à l'école là-bas de 9 h à 17 h. Que sommes-nous censés faire pendant ce temps ? S'asseoir au soleil tous les jours à partir de 9 h ? Je ne sais pas si je pourrais. En Belgique, les contacts sociaux sont beaucoup plus nombreux".

Trouver l'équilibre

Le cas de Dembélé est différent : "Mousa est beaucoup plus détendu que moi. On lui demande aussi : "Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?" Mais ça ne le dérange pas de ne pas avoir la réponse tout de suite. J'ai beaucoup appris de lui, mais quand même… Mousa a aussi des projets, vous savez. Sa sœur y tient une chambre d'hôtes, il y fait des rénovations, son fils joue au football au Sporting. Si, dans mon cas, je me retrouvais entraîneur de jeunes à Benfica, par exemple, on serait occupé. Mais je le répète : je ne serai pas entraîneur".

Un projet plus fantaisiste pourrait consister à lancer sa propre équipe cycliste : "Oui, si je gagne à l'EuroMillions. Le cyclisme est une de mes passions et j'ai de bons contacts dans le milieu, mais Tom Boonen ne fonde pas non plus d'équipe de football, n'est-ce pas ? Il y a une raison à cela… Ce n'est pas si évident".