Après Huerta, Anderlecht aurait pu recruter un autre Mexicain... qui s'en plaint désormais : "Ça m'a vraiment fait très mal"

Dans une récente interview accordée à la presse mexicaine, Orozco a exprimé sa déception quant à l'échec de son transfert à Anderlecht. "J'étais tout près de signer, mais Chivas ne m'a pas laissé partir. Cela m'a vraiment fait mal." Le défenseur central a souligné que les négociations étaient laborieuses et que Chivas n'était pas disposé à le laisser partir.

En plus d'Anderlecht, Cruz Azul s'est également montré intéressé par Orozco. Le club mexicain aurait été prêt à payer dix millions d'euros, tandis qu'Anderlecht aurait pu profiter d'une clause plus basse de 5,5 millions d'euros destinée aux clubs européens.

Malgré l'intérêt de Cruz Azul, Orozco aurait préféré un transfert en Europe. Il a déclaré : "Je suis toujours concentré sur mon club, car on ne m'a rien dit d'autre concernant un autre transfert."

Finalement, Orozco est resté à Chivas, tandis qu'Anderlecht s'est tourné vers César Huerta, qui a bien rejoint le club belge.

Cette situation souligne les défis auxquels sont confrontés les joueurs mexicains qui cherchent à faire le saut en Europe, surtout lorsque leurs clubs actuels imposent des exigences financières élevées.

“Ya estaba casi cerrada, (llegada al Anderlecht) Chivas no me dejó. Me dolió, me dolió bastante, si me agüite la neta”, Chiquete Orozco 🇲🇽 sobre la posibilidad que tuvo de ir a Europa hace unos meses.🇧🇪❌



