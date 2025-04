"Chacun doit mettre un petit peu d'eau dans son vin" : le message de Mehdi Bayat aux supporters de Charleroi avant le choc wallon

Charleroi compte sur son douzième homme pour le match de demain contre le Standard. Mehdi Bayat appelle à l'apaisement avec les Storm Ultras.

Pour l'ambiance d'un tel match, on ne peut que se réjouir de la présence des Storm Ultras pour le choc wallon. C'était pourtant loin d'être garanti il y a quelques semaines avec l'interdiction de stade prononcée par le club contre bon nombre de ses Ultras et finalement annulée par la justice.

Interrogé par la RTBF, Mehdi Bayat veut aller de l'avant : "Je pense que c’est vraiment le début d’une vraie réconciliation". "Chacun doit mettre un petit peu d’eau dans son vin. Nous, on doit reconnaître la "mentalité ultra", ce qu’on essaie de faire, et eux doivent comprendre quelle est la responsabilité du club".

Tous ensemble derrière l'équipe

"On a cette obligation d’assurer la sécurité, la bonne organisation d’un match de football, empêcher tout arrêt de match et éviter aussi les nombreuses amendes que nous avons prises auprès de la Fédération ou de la Ligue. Donc, je pense qu’on est maintenant vraiment dans un scénario d’apaisement. C’est très clair des deux côtés", poursuit l'administrateur-délégué du Sporting.

La présence des Storm Ultras va se faire sentir : "On est évidemment contents parce que c’est vrai qu’on a manqué d’ambiance lors des derniers matchs où les Ultras n’étaient pas présents. Par contre, on a eu aucun problème et donc là maintenant, le tout est de trouver le bon équilibre".

"Ça veut dire retrouver cette ambiance, mais en même temps essayer d’éviter les problèmes. Et si toutes les parties veulent aller dans le bon sens, il n’y a pas de raison pour que ça ne marche pas bien", conclut Bayat. Renouer avec le succès contre le Standard pourrait être une première étape vers le retour de la communion collective au Mambourg.