"Un transfert à Genk ? Les chances sont réelles, mais il y a d'autres équipes" : un cadre de Charleroi ne cache plus ses envies de départ

Charleroi veut finir la saison en beauté durant les Playoffs. D'autant que pour plusieurs joueurs, il s'agit sans doute de leurs derniers matchs chez les Zèbres.

Cet été, Daan Heymans rentrera dans sa dernière année de contrat à Charleroi. Les chances de le voir partir sont proches de 100%. L'infiltreur du Sporting avait prolongé son bail il y a un an, mais avec l'intention de s'en aller cet été. C'est ce qu'il confirme à la RTBF.

"Vous savez, la saison passée avait été très difficile pour moi… Mais à la fin, Mehdi Bayat est venu chez moi et m’a dit : ‘J’ai confiance en toi, tu vaux mieux que ça.’ Alors son plan, c’était : ‘Je te prolonge, mais toi, la saison prochaine, tu casses tout, tu marques plein de buts… et à la fin, je te vends' ", explique Heymans.

Rentabiliser la meilleure saison de sa carrière

Le plan est assez clair pour les deux parties : "Moi, j’étais d’accord car je ne voulais pas partir d’ici gratuitement. Mehdi est venu me chercher à Venise quand j'étais dans le dur : il a payé beaucoup d'argent pour moi, en transfert et en salaire. Et moi, je voulais lui rendre ça. Je ne voulais pas partir comme ça, en disant ‘merci et ciao’ ! Je voulais permettre à Charleroi de toucher de l'argent pour moi… et moi, franchir un palier vers une meilleure équipe".

L'intérêt de Genk a déjà été évoqué. Heymans le confirme : "Oui, j’ai des contacts avec Genk, mais rien n’est signé. Les chances sont réelles que j’y aille… mais toutes les parties doivent être d’accord ! Et si le nom de Genk est sorti dans les journaux, il y a aussi d’autres équipes. Le principal pour moi, c’est d’aller vers une équipe qui joue offensivement et qui vise le top 2-top 3… et même le top 1 si c’est Genk".

Daan Heymans sait que la concurrence y sera grande : "Pour moi, ce n’est pas un problème : ces équipes-là ont 50 matches par saison, et il y aura pour moi des occasions de jouer, en étant bien entouré. Donc si je dois commencer à zéro là-bas, ce n’est pas un problème pour moi. Et en Belgique, les gens me connaissent, donc je ne vais pas vraiment recommencer à zéro. Mais où que j’aille, une chose est claire : je veux jouer dans une équipe dominante et qui vise la victoire chaque semaine. Je ne veux plus jouer le bas de classement".