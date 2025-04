Les proches de Maxim De Cuyper l'assurent, il a failli quitter Bruges l'été dernier : "Nous sommes même allés là-bas, quel voyage !"

Maxim De Cuyper réalise une très bonne saison au Club de Bruges et vit peut-être ses derniers mois en Blauw & Zwart. Pour le plus grand plaisir de son groupe d'amis, constitué de visages bien connus de notre championnat.

Après une nouvelle grosse saison, Maxim De Cuyper semble prêt à quitter le Club de Bruges pendant l'été. L'arrière gauche aurait même déjà pu s'en aller l'année dernière, puisque le Galatasaray était très intéressé par ses services.

Le jeune Diable Rouge était d'ailleurs ouvert à un transfert en Turquie, selon les dires de son ami Kyan Vaesen dans le Nieuwsblad. "Nous n'avions pas tous le même avis, mais Max s'en fichait. Finalement, rester au Club était un bon choix."

La question de son départ s'est tout de même posée, et pas qu'un petit peu. En effet, Maxim De Cuyper et ses amis sont allés jusqu'en Turquie pour visiter les lieux. "Quel voyage ! Nous avons navigué sur un yacht sur le Bosphore et nous nous sommes aussi plongés dans la vie nocturne (rires)", a commenté Lukas Van Eenoo.

Maxim De Cuyper était proche de signer au Galatasaray l'été dernier

Thomas Van den Keybus, de son côté, se rappelle l'avis de Maxim De Cuyper. "On avait vu Fenerbahçe contre Besiktas, c'était impressionnant. L'ambiance lui plaisait, tout comme la vie là-bas. Mais quand on voit ce qu'il fait maintenant à Bruges, on ne le regrette vraiment pas."

"Il est tellement bon avec le ballon, sa technique de frappe est fantastique. Il y avait des doutes sur ses qualités défensives dans le passé, mais cette saison, il a même prouvé en Ligue des Champions qu'il avait le niveau pour rivaliser avec ces équipes", poursuit Van den Keybus.

Unanimement, ses amis estiment que De Cuyper est prêt pour franchir une nouvelle étape dans sa carrière. L'accompagneront-ils signer son contrat ? Ce n'est pas impossible.