Un entraîneur de Pro League sait ce qu'il doit à Anderlecht et Vincent Kompany : "Cela m'a beaucoup aidé"

Jonas De Roeck a le vent en poupe avec l'Antwerp. Il n'oublie pas tout ce qu'il a appris du côté d'Anderlecht.

L'Antwerp est l'une des bonnes surprises de la saison. Alors que l'équipe semblait en fin de cycle avec le départ de Mark van Bommel et les difficultés financières ressenties pendant le mercato, le Great Old réalise une très bonne saison sous l'impulsion de Jonas De Roeck.

Le coach anversois n'hésite pas à donner leur chance à de très jeunes joueurs : "Si la qualité et la mentalité sont là, j'ai tendance à donner une chance aux jeunes talents du club. Quel que soit l’âge" explique-t-il au Laatste Nieuws.

Cela s'explique notamment par son passage à la tête des U21 d'Anderlecht. Si c'est Saint-Trond qui lui a offert sa première expérience professionnelle comme T1, son passage à Neerpede lui a permis de beaucoup apprendre, en compagnie de bon nombre de joueurs qui font aujourd'hui partie de l'équipe première du Sporting.

Un environnement propice pour les jeunes, mais aussi pour les entraîneurs

"Je considère toujours comme un avantage le fait d'avoir entraîné les U21 d'Anderlecht à l'époque. Il faut être capable de se mettre à leur place. Savoir comment ils pensent et vivent les choses. 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il y a tellement d’influences en ce moment. Réseaux sociaux, agents, parents… Et les joueurs sont bien plus communicatifs qu’ils ne l’étaient alors. Nous n'allions pas demander autant d'explications à nos formateurs" se souvient De Roeck.

En tant qu'assistant de Vincent Kompany en équipe première, il était également au plus près des jeunes du noyau A : "Mes années à Neerpede m'ont beaucoup aidé à mieux comprendre la mentalité des jeunes".