La descente aux enfers se poursuit pour Deinze : l'Union belge frappe un nouveau coup !

Deinze est au bord du précipice. L'Union belge de football vient de sanctionner le club d'un retrait de trois points.

Deinze ne cesse de faire l'actualité ces dernières semaines. Le club était au bord de la faillite, mais avait ensuite été repris. Cela n'a pas sauvé le club pour autant...

En effet, Deinze était déjà sur le point de déposer le bilan dernièrement et ne devait même pas jouer face aux Francs Borains il y a deux semaines.

Quand on regarde la situation du club, les déclarations du repreneur et ses relations avec les joueurs - qui avaient menacé de faire grève, on se demande comment Deinze tient encore debout.

D'ailleurs, la Commission des Licences de l'Union belge a sanctionné le club d'un nouveau retrait de trois points. Une première sanction similaire avait déjà été prononcée suite au non-respect des obligations financières.

L'interdiction de transferts a été maintenue, par ailleurs. Le rapport de la Commission des licences indique que le club n'a pas fourni les preuves du paiement des salaires en septembre et en octobre.