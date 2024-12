De sensation en début de saison à bradé cet hiver ? Un Diable Rouge pourrait déjà changer d'air

Samuel Mbangula est devenu Diable Rouge récemment, à la faveur d'un bon début de saison avec la Juventus. Mais il pourrait déjà changer de crèmerie cet hiver.

Samuel Mbangula (20 ans) a été l'une des sensations du début de saison à la Juventus. Avec 3 passes décisives et un but lors de ses deux premiers matchs, l'ailier était la surprise du coach Thiago Motta, avant de rentrer un peu - et bien logiquement - dans le rôle une fois les transferts de fin de mercato arrivés.

Ses performances lui ont toutefois valu d'intégrer l'équipe U21 de Gill Swerts et, lors du dernier rassemblement, le groupe des Diables Rouges, un peu à la surprise générale. Une sélection d'autant plus surprenante que Mbangula n'est pas monté au jeu face à l'Italie et Israël, privant ainsi Swerts d'un titulaire potentiel pour... rien.

Mais ce statut d'international A a encore fait grimper sa cote, et la Juventus pourrait bien en profiter. En effet, comme nous l'avions déjà relayé il y a quelques semaines de cela (lire ici), la Vieille Dame aurait bien besoin de fonds pour recruter dans le secteur défensif.

Selon Tuttosport, Mbangula pourrait désormais compter sur de l'intérêt en provenance de Ligue 1 et de Bundesliga. Malgré une prolongation récente jusqu'en 2028 à la Juventus, une offre entre 8 et 10 millions d'euros pourrait suffire à attirer le néo-international belge.

Pour Mbangula, cela sera peut-être un mal pour un bien : depuis ses débuts retentissants, l'ailier formé à Anderlecht est redescendu dans la hiérarchie et n'est monté (brièvement) au jeu que 4 fois sur les 7 derniers matchs.