Néo-Diable Rouge... mais sur le départ ? Un jeune belge cité parmi les joueurs potentiellement vendus cet hiver pour dégager des fonds

Samuel Mbangula a été appelé pour la première fois par Domenico Tedesco et est probablement sur son petit nuage. Mais en club, tout ne va pas pour le mieux.

La Juventus est actuellement 6e en Serie A, un classement qui ne correspond pas aux attentes de la direction turinoise. L'objectif sera donc de se renforcer cet hiver afin de rééquilibrer un noyau qui ne permet pas, actuellement, de rivaliser avec le top italien.

Le poste de défenseur central, notamment, est particulièrement démuni : Thiago Motta ne dispose que de deux axiaux de métier, en raison de nombreuses absences pour blessures. La Gazzetta dello Sport cite deux joueurs dans le viseur de la Juventus : Milan Skriniar et David Hancko.

Mais ces joueur coûteraient cher (Hancko est estimé à 35 millions, Skriniar à 20 millions) et il faudra donc vendre avant de pouvoir en recruter l'un ou l'autre. Et parmi les joueurs potentiellement vendus, on retrouve selon la Gazzetta notre néo-Diable Rouge Samuel Mbangula (20 ans), ainsi que les Brésiliens Danilo et Arthur.

Mbangula a pourtant prolongé son contrat l'été dernier, et avait entamé la saison sur les chapeaux de roue. Surprise du chef Motta, il avait marqué un but et délivré 3 passes décisives sur les deux premiers matchs. Mais depuis, notamment en raison de transferts dans le secteur offensif, Mbangula ne joue plus que très peu (deux montées au jeu sur les 5 derniers matchs).

Un départ de Mbangula pourrait rapporter 10 millions d'euros à la Juventus, et l'ailier récemment appelé par Tedesco pourrait alors lancer sa carrière pour de bon en obtenant beaucoup plus de temps de jeu dans un autre club. Mais il serait certainement déçu...