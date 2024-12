Son grand retour dans le football belge, la rencontre avec les supporters, les ambitions du club : Olivier Renard dit tout sur ses premières semaines à Anderlecht

Olivier Renard continue de prendre ses marques à Anderlecht. Il revient sur ses premières semaines à la tête du Sporting.

La nomination d'Olivier Renard comme directeur sportif d'Anderlecht à la place de Jesper Fredberg a surpris. Qu'en est-il du principal intéressé ? "Ce n'était pas une question d'être surpris, mais bien d'être sur le marché" répond-il au micro de RTL Sports.

Reste que le timing a fait parler : "Débarquer au milieu de la saison, ce n'est jamais évident, il faut prendre la température du vestiaire, contacter tous les agents des joueurs, prendre connaissance des contrats. Mais ça fait partie du travail que je fais depuis dix ans".

Des résultats pour apaiser tout le monde

"J'avais pris la décision de quitter Montréal pour différentes raisons et mon premier objectif à la base, c'était de repartir à l'étranger avec la famille. Mais quand tu as la chance de travailler dans un grand club belge comme Anderlecht, l'envie est là. Il a fallu un peu de temps, pour voir ce qu'ils voulaient faire, et ce que je voulais faire" continue-t-il.

D'emblée, le nouveau directeur sportif a dû faire face à ses propres supporters, notamment en raison de son passé au Standard. Il décrit leur première rencontre comme positive : "Cela s'est bien passé. Je ne suis pas un homme compliqué. La décision d'organiser une rencontre avec eux a été prise dès le début, pas lorsque nous avons commencé à enchaîner les victoires".

Renard se montre ambitieux : "Quand tu joues à Anderlecht, tu te dois de viser le haut du classement. J'ai connu l'Anderlecht gagnant un titre tous les deux ans ou presque, je ne promets pas ça, loin de là, mais quand tu viens à Anderlecht, tu dois avoir de grandes ambitions. Et quand je vois la qualité à l'entraînement et pendant les matchs, tu vois une équipe plus que compétitive".