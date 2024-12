Son titre de meilleur buteur n'aura pas suffi : Christian Benteke termine l'année sur une petite déception

Christian Benteke a été couronné meilleur buteur de Major League Soccer cette année. Mais cela n'aura pas suffi à en faire le MVP du championnat.

Avec 23 buts en 30 matchs pour DC United, Christian Benteke a connu une véritable résurrection cette année en Major League Soccer. Le Belge était meilleur buteur du championnat aux USA, mais le club de la capitale ne s'est ensuite pas qualifié pour les Playoffs.

C'est probablement ce qui a coûté à Benteke de ne pas être nominé parmi les candidats au titre de MVP. Les nominés étaient Lionel Messi et Luis Suarez (Inter Miami), Evander (Portland Timbers) et Cucho Hernandez (Columbus Crew).

Et c'est finalement la star absolue du tournoi, Lionel Messi, arrivé l'année passée en MLS, qui remporte le titre de Most Valuable Player de la MLS en 2024. L'Argentin de 37 ans a porté son équipe jusqu'aux Playoffs avec 21 buts et 11 passes décisives en seulement 22 matchs disputés.

Aucun de ces nominés, pas plus que Benteke, ne remportera cependant le titre cette année en MLS. La finale, prévue ce samedi, opposera en effet les NY Red Bulls de Dante Vanzeir au LA Galaxy.

Christian Benteke, lui, se consolera avec une place dans le onze-type de la saison en MLS. Il y cotoie notamment Messi, mais bizarrement pas Luis Suarez nominé au titre de MVP...