Kasper Dolberg sous le charme de l'autre membre du duo infernal d'Anderlecht : "Il faut laisser les jeunes joueurs faire des mauvais matchs"

Kasper Dolberg est en grande forme, ces dernières semaines. Aussi grâce aux performances de l'un de ses coéquipiers, Mario Stroeykens. Le Danois a loué les performances et la progression du Diablotin.

Anderlecht a l'un des meilleurs buteurs de la compétition belge dans ses rangs en la personne de Kasper Dolberg. Aux côtés de Tolu Arokodare et Adriano Bertaccini, le Danois est en tête du classement des hommes prolifiques avec déjà dix buts cette saison. Kevin Denkey, neuf réalisations, est juste derrière.

Ces dernières semaines, Kasper Dolberg trouve particulièrement facilement le chemin des filets. Au cours de ses sept derniers matchs pour Anderlecht, l'attaquant danois a marqué pas moins de neuf buts. Jeudi contre Westerlo, en Coupe de Belgique, Dolberg a encore marqué à deux reprises.

Dolberg fait l'éloge de Mario Stroeykens

Récemment, c'est surtout l'association entre Dolberg et Mario Stroeykens qui attire l'attention, et même l'attaquant danois est tombé sous le charme. "Je me sens très à l'aise avec Mario à mes côtés", déclare-t-il à Het Laatste Nieuws.

"Son évolution et sa progression sont remarquables. Il a toujours eu les qualités, mais parfois les jeunes joueurs doivent avoir le temps de faire quelques mauvais matchs", déclare Dolberg.

Dolberg parle en connaissance de cause, évoquant sa période à l'Ajax. Il estime que les jeunes joueurs ont le droit de faire des erreurs et d'en subir les conséquences. Mais essentiellement, ils doivent avoir le temps de grandir, selon lui.