Que s'est-il passé à l'Antwerp ? Toby Alderweireld tente d'expliquer le naufrage du Great Old face à de très solides Carolos

Mené 0-3 à l'heure de jeu, l'Antwerp a complètement perdu pied face au Sporting Charleroi, ce dimanche. Une mauvaise prestation qu'a tenté d'expliquer Toby Alderweireld.

On s'attendait à une rencontre difficile pour le Sporting Charleroi, en déplacement à l'Antwerp, ce dimanche. Mais après l'ouverture du score de Nikola Stulic dès la deuxième minute de jeu, les Zèbres ont embrayé pour s'offrir une sublime victoire au Bosuil, 1-3.

"Beaucoup de choses ont mal tourné pour nous. Nous avons été surclassés tactiquement, dès la première période. Nous étions en retard dans tous les secteurs et on ne peut pas gagner un match comme cela. Ce n'était pas notre jour" a déclaré le capitaine anversois, Toby Alderweireld, au micro de DAZN.

"On ne doit pas chercher d'excuses, mais simplement nous regarder dans le miroir. Il faut faire beaucoup mieux et il y a encore un long chemin à parcourir pour redresser la barre."

L'Antwerp a simplement été surclassé par Charleroi

Troisième au début de cette 17e journée, l'Antwerp pourrait se faire dépasser par le Sporting d'Anderlecht ce dimanche soir. "On ne peut pas être positif après une telle défaite. Il faut juste être réaliste et travailler plus dur", a conclu Alderweireld.

Déjà en difficulté pendant la semaine et qualifié à l'issue de la séance de tirs au but, sur la pelouse de Courtrai, pour les quarts de finale de la Croky Cup, après une défaite à l'Union et un partage contre Dender, l'Antwerp ne vit pas une période facile. Sur la pelouse de Malines, vendredi prochain, les joueurs de Jonas de Roeck devront remettre les pendules à l'heure lors d'un déplacement qui s'annonce toutefois peu évident.