🎥 Le Standard lésé sur l'égalisation de Louvain ? Le département arbitral est formel

Le but enciassé par le Standard contre OHL a fait couler beaucoup d'encre. Pour la gestion des fins de matchs, mais surtout pour la faute offensive réclamée par les Liégeois.

Chaque lundi, le passage de Jonathan Lardot dans Under Review est un moment de plus en plus attendu, pour avoir le point de vue officiel du département arbitral sur les phases contestées du weekend.

L'une d'entre elles concernait l'égalisation louvaniste dans le moneytime au Standard. Les Rouches déploraient en effet la poussée de Mickaël Biron sur Ibe Hautekiet, qui a ensuite permis à Federico Ricca de récupérer le ballon et de marquer.

Une poussée bien réelle

Le défenseur liégeois n'en revenait pas : "Il y a faute. Je me fais bloquer la jambe au moment de dégager. Si dans la situation inverse un défenseur fait ça sur un attaquant dans le rectangle, c'est toujours un penalty" déplorait-il tout de suite après la rencontre.

Jonathan Lardot va dans son sens : "L'attaquant d'OHL arrive derrière le défenseur du Standard. Il y a un contact clair. J'aurais préféré une intervention du VAR, surtout à ce moment du match" confirme-t-il.

Au-delà de la décision immédiate de l'arbitre principal, c'est donc la non-intervention du VAR qui pose question : "Ce sont des choses dont on va discuter en interne, mais visiblement il y a eu une erreur dans le process". Une erreur reconnue qui fera rire jaune Ivan Leko.