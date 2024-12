La grande classe : la stat qui place Charles De Ketelaere parmi les meilleurs d'Europe

Charles De Ketelaere a marqué face à son ancien club, l'AC MIlan, ce week-end. Le Diable Rouge est en passe de conclure une superbe année 2024.

Charles De Ketelaere doit se dire que l'Atalanta a été le bon choix. Après une première saison très compliquée à l'AC MIlan, le jeune belge a décidé de signer en prêt au sein du club de Bergame.

La saison dernière a été couronnée de succès, avec 14 buts et 11 assists en 50 matchs toutes compétitions confondues. De plus, l'Atalanta a remporté l'Europa League.

En ce début de saison, De Ketelaere continue à se montrer très performant. Le Diable Rouge a marqué 5 buts et donné 9 assists en 20 matchs.

Avec 15 buts et 16 passes décisives à son actif sur l'année 2024, De Ketelaere fait partie des joueurs évoluant dans les 5 grands championnats européens à avoir inscrit au moins 15 buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

Seuls Mohamed Salah (24 buts et 18 passes décisives) et Cole Palmer (26 buts et 15 passes décisives) dépassent l'ancien du Club de Bruges.