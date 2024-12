"Qui sait ?" : Dante Vanzeir ne fait pas la croix sur un vieux rêve...

Dante Vanzeir a manqué de peu le titre en MLS. Il a perdu la finale avec les New York Red Bulls contre le LA Galaxy. L'ancien attaquant de l'Union garde de belles ambitions pour l'avenir.

Ce fut une défaite cruelle pour New York et Dante Vanzeir, battus 2-1 en finale de la MLS face au LA Galaxy. "Était-ce à cause de la chaleur ? Je ne sais pas, en finale, de nombreux facteurs entrent en jeu", a expliqué Vanzeir dans Het Belang van Limburg.

"J'avais l'impression que nous étions paralysés par la peur de faire des erreurs, et c'est justement cette mentalité qui nous a poussés à en commettre."

L’heure est désormais aux vacances. "Je commencerai par quelques semaines en Belgique, entre Beringen et Kinrooi, où vit ma petite amie Margje. Ensuite, nous irons en safari en Tanzanie. J’ai d’ailleurs demandé des conseils à Aly Samatta."

Vanzeir n’a pas reçu de nouvelles de Domenico Tedesco concernant ses prestations en MLS, mais il espère toujours porter à nouveau le maillot des Diables Rouges, après sa brève apparition contre le Pays de Galles en 2021.

"Rejoindre l’équipe nationale reste l’un de mes plus grands rêves. Cela dit, ce n’est pas ma priorité absolue. Je sais que la MLS n’a pas la même notoriété que les grands championnats européens, mais si je continue à progresser, qui sait ?", a-t-il conclu.