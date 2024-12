L'ancien portier d'Anderlecht, Daniel Zitka, va voir son grand rival défier ses anciennes couleurs : "Je reste supporter d'Anderlecht, mais..."

Jeudi soir, le Sporting d'Anderlecht affrontera le Slavia Prague en Europa League. Une rencontre particulière pour l'ancien portier des Mauves, Daniel Zitka, qui verra son ancien club affronter le grand rival de son Sparta.

Entraîneur des gardiens du Sparta Prague, l'ancien portier des Mauves Daniel Zitka verra le grand rival du Slavia recevoir le Sporting d'Anderlecht, ce jeudi soir en Europa League.

Interrogé par nos confrères de la Dernière Heure, l'ancien gardien tchèque, longuement passé par Anderlecht entre 2002 et 2010, a livré son pronostic sur cette rencontre... et il n'est pas très positif. "Je suis toujours un supporter d'Anderlecht, mais je crains que le Slavia soit plus fort.."

Anderlecht face aux meilleures équipes tchèques

Selon l'homme de 49 ans, le leader du championnat tchèque, qui compte dix longueurs d'avance sur Plzen, son plus proche poursuivant, est le clair favori. “Ils ont un attaquant incroyable et ils centrent beaucoup dans la surface de réparation. Ils jouent avec beaucoup d'intensité, sont très physiques et avec le soutien de leurs fans enthousiastes, ils sont très forts à domicile.”

Vice-champion la saison dernière, derrière le Sparta de Daniel Zitka, le Slavia abordera donc cette rencontre avec confiance. De son côté, Anderlecht devra décidément se frotter aux meilleures équipes tchèques lors de sa campagne européenne, puisque les Mauves iront à Plzen en janvier pour l'avant-dernière rencontre de leur phase de ligue.

“Je suis curieux de voir comment Anderlecht va réagir. Je suis les résultats du Sporting, mais je n'ai pas le temps de regarder leurs matchs”, conclut Zitka.