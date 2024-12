"Même à 5-0, je dirais qu'on doit s'améliorer" : Vincent Kompany frustré malgré la victoire de son équipe ?

Vincent Kompany a enchaîné une nouvelle victoire avec le Bayern en Champions League. Le Diable Rouge semble satisfait de ses joueurs, mais pas encore à 100 %.

Le Bayern de Vincent Kompany s'est imposé sur le score de 1-5 face au Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions ce mardi. Vincent Kompany analyse la prestation de son équipe en conférence de presse après la rencontre.

D'abord mené, le Bayern n'a jamais douté : "Nous sommes restés calmes après leur but en début de match. Nous étions déjà la meilleure équipe en première mi-temps, même si ce n'était pas notre meilleure période. Nous nous sommes améliorés par la suite, et c'est positif de voir comment le match s'est déroulé aujourd'hui. Dans l'ensemble, nous avons été dominants."

"Je pense que nous avons très bien défendu dans l'ensemble," pointe l'ancien joueur de Manchester City. "Mais nous devons encore progresser. Parfois, on peut être vulnérables lorsqu'on est aussi dominant."

Mais nous aurions pu gagner 5-0 et je dirais quand même que nous devons nous améliorer

Rien n'est jamais parfait pour Kompany : "Nous allons continuer à travailler en détail sur ces moments-là. Mais nous aurions pu gagner 5-0 et je dirais quand même que nous devons nous améliorer."

"Mon idée est très rationnelle. On commence quelque part, et on doit s'améliorer étape par étape," explique le natif d'Uccle. "Et c'est très simple. Je peux aussi être honnête avec cette équipe : même si nous gagnons tous les matchs, je dirais que nous pouvons encore nous améliorer. Je ne vis pas pour un trophée ou une coupe en particulier. Il s'agit de développement et de toujours tirer le meilleur de l'équipe."