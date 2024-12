Une équipe supplémentaire en Ligue des Champions ? La Belgique n'a pas dit son dernier mot !

En s'imposant face au Sporting CP, mardi soir, le Club de Bruges a rapporté 0.400 point supplémentaire au coefficient UEFA de la Belgique. Mais surtout, les Blauw & Zwart se sont presque assurés un bonus de qualification élevé, qui pourrait rapporter plus que des victoires.

En effet, le Club de Bruges, à titre individuel, a déjà obtenu 6.000 points en se qualifiant pour la phase de ligue, auxquels il faudra ajouter +0.250 par position gagnée à partir du top 24 (+0.250 pour le 24e, +0.500 pour le 23e, +0.750 pour le 22e,...). Ces points bonus, il faudra les diviser par 5 (puisque cinq clubs représentés en Europe) pour savoir ce qu'ils rapporteront exactement au coefficient belge. En cas d'accession aux 1/8es de finale, puis à chaque tour passé, un autre bonus de 1.500 point, qu'il faudra aussi diviser par 5, sera accordé. Dans sa position de 14e, Bruges obtiendrait 2.750 points bonus.

En Europa League, le calcul est le même, à coups de +0.250, sauf que les équipes n'ont reçu aucune "prime" de qualification. Ce sera donc +0.250 pour le 24e, +0.500 pour la 23e, etc. En Conference League, où il n'y avait pas non plus de bonus de qualification, c'est +0.125 qu'il faut ajouter entre chaque équipe, du top 24 au top 9, puis +0.250 du 8e au 1er. Les bonus d'accession aux 1/8es de finale, puis donnés à chaque tour passé, sont fixés à 1.000 pour l'Europa League, et 0.500 pour la Conference League (des bonus toujours à diviser par 5, pour la Belgique, pour obtenir le coefficient par pays).

En attendant les équipes engagées dans ces deux compétitions, la Belgique a donc conforté sa septième place au classement annuel et sa huitième place au classement global, en se rapprochant un tout petit peu de son plus proche poursuivant, le Portugal.

Au terme de la saison, les deux meilleurs championnats au coefficient UEFA se verront octroyer une place supplémentaire pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un objectif très difficilement réalisable, mais pas si hypothétique pour la Belgique. En effet, notre pays ne compte plus "que" 1.475 point de retard sur le... Portugal (décidément, qu'elle était importante cette victoire brugeoise !), classé deuxième. Vous l'aurez compris, avoir cinq représentants qualifiés pour, à minima, les barrages, sera primordial.

