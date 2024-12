Grâce à son défenseur buteur, la RAAL a su se sortir du piège tendu par Seraing : "Je pense que c'est le pire terrain du championnat"

La Louvière n'a pas eu la tâche facile au Pairay, vendredi soir. Sur une pelouse catastrophique, les Loups ont assuré le service minimum, grâce à un but de l'arrière latéral Nolan Gillot.

La RAAL n'a pas vécu une soirée facile sur la pelouse de Seraing, vendredi soir. Deuxièmes au coup d'envoi de la rencontre, les Loups se sont imposés 0-1 au Pairay sur un but du défenseur latéral Nolan Gillot, buteur pour la deuxième fois de la saison après sa réalisation à Eupen, qui attribuait le mérite de la victoire à l'ensemble du groupe louviérois.

"Ça fait plaisir, je marque pour moi et pour l'équipe. On gagne 0-1, c'est le plus important, peu importe qui marque. Ça fait évidemment toujours du bien de marquer, mais la victoire passe avant tout. Je ne vais pas m'arrêter là, s'il faut que je marque encore six buts, je ne vais pas me gêner."

Le terrain de Seraing est le pire du championnat" - Nolan Gillot

"C'était assez compliqué avec le froid et le terrain très gars, je pense que c'est le pire du championnat. On a su tenir marquer la clean-sheet et ramener la victoire. On a été repris à l'ordre concernant nos buts concédés parce qu'on était la meilleure défense du championnat et c'était déterminant de ne pas encaisser. On savait que Fall était leur cible sur le jeu long et qu'il gagnait souvent le duel, donc il était important d'arriver en premier sur les deuxièmes ballons."

Co-leader de la Challenger Pro League avec Zulte-Waregem la semaine dernière, la RAAL s'est vue retirer trois points suite au forfait de Deinze, alors que Zulte-Waregem n'en a perdu qu'un seul. Une situation qui pourrait paraitre injuste, mais qui n'a pas trop affecté le moral de La Louvière.

"On n'avait pas trop ça en tête, parce qu'on restait deuxièmes avec cinq points d'avance sur Molenbeek. Mais on reste les pieds sur terre, on continue de prendre match par match et être leader maintenant ne change rien. Ce match contre le RWDM sera une finale et on va l'aborder comme tel", a conclu Nolan Gillot.