C'est officiel : Yves Vanderhaeghe est de retour en Jupiler Pro League

Comme prévu, Yves Vanderhaeghe fait son grand retour en D1A. Libre depuis novembre 2023 et son aventure saoudienne, il a pris les rênes du KV Courtrai.

Au KV Courtrai, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Ou en tout cas qu'on va essayer de ne pas laisser brûler le ragoût : Yves Vanderhaeghe (54 ans), véritable icône du Stade des Eperons d'Or, est de retour à la tête des Kerels avec pour mission d'assurer le maintien.

Vanderhaeghe a lancé sa carrière d'entraîneur au KVK, d'abord en tant qu'adjoint de Hein Vanhaezebrouck et Georges Leekens pour plus de 250 matchs, puis en tant que T1 à succès en 2014-2015. Cette saison-là, Yves Vanderhaeghe emmène Courtai en Playoffs 1 à la surprise générale.

Passé ensuite au KV Ostende avec tout autant de succès, puis à La Gantoise, l'ancien Diable Rouge avait fait un premier retour à Courtrai en 2018. Là encore avec succès, puisqu'il va atteindre la finale des PO2 et la demi-finale de Coupe de Belgique.

Après des opérations de sauvetage au Cercle de Bruges et au KV Ostende, Yves Vanderhaeghe avait relevé un défi exotique et lucratif en Arabie Saoudite, à Al-Faisaly, de juillet à novembre 2023. Depuis, il était sans club, et retrouve donc un banc en D1A dans un club qu'il connaît parfaitement.

Le KV Courtrai s'était séparé hier soir de Freyr Alexandersson, qui avait remplacé Glen De Boeck en janvier dernier et réussi un miracle en sauvant les Flandriens d'une descente qu'on croyait inévitable.