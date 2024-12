Stop ou encore, quid de l'avenir de Sven Kums ? Le joueur évoque son avenir proche

Les Buffalos ont débuté un nouveau chapitre du club cet été, avec le départ de plusieurs figures du club qui ont laissé leurs places pour commencer un tout nouveau cycle.

La Gantoise se trouve dans une période de transition, avec beaucoup de jeunes joueurs dans le noyau A prêts à franchir une nouvelle étape.

Ces jeunes sont encadrés par l'expérience de joueur tel Sven Kums qui n'a pas quitté le club cet été et est toujours là. Mais pour combien de temps encore ? Voilà une question que plusieurs se posent vu l'âge du milieu de terrain (36 ans).

Kums fêtera son 37e anniversaire au début de l'année prochaine et son contrat avec le club arrive à échéance. La question de savoir s'il y aura une prolongation de contrat n'est pas encore tranchée : "Physiquement, tout va bien. Je ne joue peut-être plus tout le temps, mais il y a beaucoup de matches et je suis toujours un peu prudent. L'entraîneur le sait bien", explique-t-il sur le site du club.

Reste à savoir s'il se verra proposer une prolongation de contrat. Il semble toutefois que la décision ne serait prise que dans les prochains mois : "Nous verrons où nous en sommes à la fin de la saison", indique le joueur de manière quelque peu énigmatique.

En attendant, le Belge est du voyage en Irlande du Nord pour affronter le FC Larne demain en coupe d'Europe.