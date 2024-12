Deux Mauves et deux Blauw & Zwart voient leur valeur marchande grandement augmenter avant le mercato hivernal !

Dernière mise à jour des valeurs marchandes des joueurs avant le mercato hivernal. Christos Tzolis, Joel Ordonez, Mario Stroeykens et Kasper Dolberg valent encore plus cher, tandis qu'Andreas Skov Olsen a perdu de la valeur.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques semaines, en Belgique. Et en cette fin de mois de décembre, le site de référence Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs.

En Pro League, on constate que le top 10 des joueurs à la plus grande valeur marchande continue de valoir de plus en plus cher. Seuls deux hommes voient leur prix légèrement baisser : Andreas Skov Olsen (3e - 16M€) et Anders Dreyer (10e - 10M€).

Pour le reste, la grande partie des "meilleurs" joueurs du championnat vaut encore plus cher qu'auparavant. Christos Tzolis prend la tête et est désormais évalué à 18 M€ (+6 M€), au même titre que Joel Ordonez, qui vient de voir sa valeur... doubler (2e - 18 M€).

En milieu de top 10, on retrouve les deux premiers joueurs qui n'évoluent pas au Club de Bruges. Mario Stroeykens (5e - 14 M€) et Kasper Dolberg (6e - 13 M€), qui viennent respectivement de prendre 4 M€ de valeur pour le Diablotin, et 3 M€ pour l'international danois.

Après Maxim De Cuyper et Ardon Jashari, on retrouve un troisième club représenté dans le top 10... Westerlo, avec son jeune défenseur central Luka Vuskovic (17 ans), évalué à 10 M€.