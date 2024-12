"Entraîner en Premier League, c'est plus dur que d'être Premier ministre !"

Ces mots, ce sont d'Ange Postecoglou, l'entraîneur de Tottenham. Le coach australien n'a pas maché ses mots en conférence de presse.

La déclaration d'Ange Postecoglou, entraîneur de Tottenham Hotspur, a eu de quoi faire réagir. Les médias anglais et internationaux l'ont depuis relayée.

Après la victoire des Spurs face à Southampton (5-0) le week-end dernier, les Saints ont limogé leur entraîneur Russel Martin. Postecoglou a réagi à cela ce mercredi en conférence de presse.

A la question farfelue posée par un journaliste de savoir si entraîner en Premier League était plus compliqué que d'être Premier ministre, Postecoglou a répondu :

"Oh oui, combien de fois doit-il organiser des élections ? J'en ai une tous les week-ends. Nous avons des élections tous les week-ends et nous sommes élus ou démis de nos fonctions."

"Ce travail est le plus difficile qui soit dans tous les domaines de la vie. On peut parler de politique, mais c'est plus dur que n'importe quel autre travail", a-t-il continué.