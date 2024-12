Le verdict final est connu dans la folle affaire Paul Pogba, détenu pendant des heures dans un appartement près de Paris et victime de chantage

Mathias Pogba, ancien joueur du Sparta Rotterdam, a été reconnu coupable d'extorsion organisée envers son frère Paul Pogba. Il a été condamné à une peine de trois ans de prison, dont deux ans avec sursis.

C'est aujourd'hui que l'on apprenait le verdict du tribunal correctionnel de Paris concernant l'affaire Paul Pogba, détenu pendant des heures dans un appartement de Montévrain, près de Paris, en 2022.

Deux hommes armés ont exigé treize millions d'euros au footballeur français, déjà victime de chantage par divers membres de son entourage au cours des années précédentes. Le verdict n'a pas épargné les coupables.

Mathias Pogba, ancien joueur du Sparta Rotterdam, a été reconnu coupable d'extorsion organisée envers son frère, Paul. Il a été condamné à une peine de trois ans de prison, dont deux années avec sursis. Une peine qu'il pourra purger en résidence surveillée, avec un bracelet électronique. Sans club depuis son départ de l'ASM Belfort suite à cette affaire, en 2022, l'ancien attaquant de 34 ans a également été condamné à une amende de 20.000€.

Au total, six personnes ont été reconnues coupables dans cette affaire. Et si, dans un premier temps, la justice réclamait une peine égale pour toute le monde, certains se sont retrouvés mieux lotis que d'autres. C'est Roushdane K., l'un des suspects, qui a été condamné à la peine la plus sévère : huit ans de prison, une amende de 197.000€ et un dédommagement de 50.000€ à verser à Paul Pogba.

Cette affaire a, une fois de plus, mis en lumière le danger du crime organisé dans le monde du sport. Pour Paul Pogba, il s'agissait d'une nouvelle partie de sa période très tumultueuse, marquée par plusieurs problèmes extra-sportifs. Suspendu pour dopage jusqu'au 10 mars 2025, le champion du Monde 2018 est actuellement sans club.