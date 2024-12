Collectes de dons, jouets et couvertures : les supporters du Standard s'unissent pour aider les plus démunis de la région liégeoise

Grâce à une collecte de dons et de jouets, les deux principaux groupes de supporters du Standard ont offert la somme de 4.500€ au service pédiatrie de la Clinique MontLégia, à Liège. L'ASBL Assistance à l'Enfance, présente dans le cœur de Liège des années, a aussi été soutenue.

C'est un geste auquel les supporters du Standard se sont habitués, depuis plusieurs années. Mais en cette fin d'année 2024, ils semblent avoir battu un record.

Lors de chaque période de Noël, les deux principaux groupes de supporters du club, les Ultras Inferno et le PHK04, organisent une collecte de dons et de jouets aux abords du stade, afin de soutenir les enfants plus défavorisés de la région liégeoise.

Juste avant les fêtes de fin d'année, quatre représentants des groupes de supporters liégeois se sont rendus à la Clinique CHC MontLégia, nouvel hôpital général situé à Liège et inauguré en 2020, pour remettre le montant de 4.500€ au service pédiatrie. Un montant qui permettra d'acheter des cadeaux et des jeux pour les enfants passant les fêtes à l'hôpital.

Quant à la collecte de jouets, notamment réalisée contre OHL le 7 décembre, elle a été remise à l’ASBL Assistance à l’Enfance, présente dans le centre de Liège, au sein du quartier d'Outremeuse, depuis une quarantaine d'années. Une belle initiative des fans liégeois qui, en octobre, avaient déjà réalisé une collecte de couverture afin d'aider les plus démunis.