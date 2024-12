Comment la Belgique est passée à côté du gros lot au coefficient UEFA à cause de la défaite de La Gantoise

En cas de victoire de La Gantoise en Irlande du Nord, la Belgique aurait été deuxième au classement UEFA par pays. Les Buffalos ont loupé le gros lot.

C'est plus que probablement la déception de ce début de campagne européenne pour les clubs belges. Ce jeudi soir, La Gantoise a été battue sur la pelouse de Larne, qui n'avait pas encore empoché le moindre point en Conference League.

Un revers lourd de conséquences pour les Buffalos, qui n'ont finalement terminé la phase de ligue qu'à la 17e place et devront passer par les barrages. Un tour qui sera difficile à passer pour les joueurs de Wouter Vrancken, face à un adversaire qui sera coriace (lire ici).

Gand est passé à côté de la montre en or

En cas de victoire en Irlande du Nord, La Gantoise aurait compté douze points à l'issue de cette phase de ligue et aurait directement rejoint le top 8. Un top 8 dans lequel n'auraient pas pu se retrouver simultanément les deux équipes belges, puisque les Gantois auraient pris la place du Cercle de Bruges, 8e, en cas de victoire.

Cependant, pour le coefficient UEFA ainsi que pour les primes récoltées, ça change tout, car comme nous vous l'expliquions ici, chaque place était importante pour le décompte final. Une victoire de La Gantoise aurait donc placé nos représentants en 8e et 9e position.

Coefficients !



+0.125 pour Gand ce soir (5 places possibles gagnées au classement)🩵



+0.625 pour le Cercle (0.200 le nul, 0.100 la qualif en 8e, 0.325 pour les 12 places possibles gagnées au classement final)💚



La Belgique finit 2024 avec 11.900 🇧🇪 pic.twitter.com/dAu2OzbOw8 — Data sport Belge (@Huart8Huart) December 19, 2024

De plus belles récompenses financières, un bonus de coefficient plus important, et surtout, un meilleur tirage au sort pour les Gantois, qui ont assurément hérité de la partie de tableau la plus compliquée. Les Buffalos auraient aussi permis à la Belgique de passer deuxième au classement annuel du coefficient par pays. L'importance de ce placement n'est pas minime, puisque les deux premiers pays au terme de la saison recevront une place supplémentaire pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Alors que les bonus pour la Ligue des Champions et l'Europa League doivent encore être distribués et que la Belgique, par rapport à ses concurrents, ne sera pas très avantagée sur ce point, même si ses trois équipes terminent, au moins, dans le top 24, c'est le véritable gros lot qui a été manqué, ce jeudi soir. Faut-il toutefois en vouloir à nos représentants, qui s'apprêtent encore à écraser le record établi la saison dernière ? Certainement pas, évidemment.