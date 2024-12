Du très lourd en perspective pour La Gantoise : voici les adversaires potentiels des clubs belges en Conference League

La phase de groupe de la Conference League est terminée, et les clubs belges ont eu des performances mitigées.

Le Cercle de Bruges s'est qualifié pour les huitièmes de finale avec un match nul 1-1 contre le Basaksehir et fait partie des huit premières équipes. En revanche, La Gantoise a terminé à la 17e place après une défaite 1-0 contre Larne, dernier du classement, et doit d'abord se qualifier via les barrages.

La Gantoise affrontera l'une des équipes classées de la 9e à la 24e position. Les adversaires potentiels sont Heidenheim (16e) ou le Betis Seville (15e).

Le match aller aura lieu le 13 février à Gand, avec le match retour le 20 février. Si les Buffalos passent, ils affronteront en huitièmes de finale des adversaires coriaces comme Chelsea ou le Vitória Guimaraes.

Le Cercle de Bruges s'est directement qualifié pour les huitièmes de finale. Le match nul contre le Basaksehir a suffi pour atteindre le top huit, évitant ainsi le tour intermédiaire. Les adversaires au prochain tour semblent plus accessibles sur le papier pour le Cercle, avec des possibles adversaires tels que Molde (Norvège), Shamrock Rovers (Irlande), Bialystok (Pologne) ou TSC Topola (Serbie).

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Conference League aura lieu le 21 février. Les matchs eux-mêmes sont prévus pour les 6 et 13 mars.