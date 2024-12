Catastrophique, Manchester City continue de couler...face au club de deux Diables Rouges

Rien ne va plus pour Manchester City. Les Mancuniens enchaînent les mauvais résultats et se sont à nouveau inclinés ce samedi.

Manchester City traverse une crise sans précédent. Les Citizens ne cessent en effet de perdre dernièrement.

Si récemment Pep Guardiola avait déclaré s’attendre à un mieux prochainement, ce n’était visiblement pas pour ce samedi.

Les coéquipiers de Kevin De Bruyne (resté sur le banc) et Jérémy Doku (monté au jeu à la 84e) se sont en effet inclinés face à Aston Villa (2-1).

Villa a ouvert le score à la 16e minute via Duran. Les locaux, avec Amadou Onana et Youri Tielemans titulaires, ont ensuite marqué un 2e but via Rogers (65e).

La réduction de l’écart via Foden (90e + 4) ne changera rien. Les Citizens essuient leur 9e défaite en 12 matchs toutes compétitions confondues et sont désormais 6e de Premier League. Villa les dépasse justement au classement grâce à cette victoire.