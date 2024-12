Anderlecht manque cruellement d'une chose, et les transferts de Fredberg n'ont pas réussi à l'amener

Le RSCA a encore loupé l'un de ses tests de l'année sur la pelouse de Genk. Autant en Europe, les Mauves parviennent à se faire violence, autant en Pro League, ils manquent cruellement de personnalité.

David Hubert a ramené énormément de choses au sein de cet Anderlecht : l'animation offensive, un plan de jeu simple et bien conçu, des principes clairs - chacun à son meilleur poste. De la confiance, aussi, qui se voit notamment en Europa League où on a l'impression que les Mauve & Blanc ne craignent rien ni personne.

Mais en Jupiler Pro League, c'est parfois un peu trop tout ou rien pour Anderlecht. Quand les choses se passent bien, la machine bruxelloise est inarrêtable et peut même parfois infliger des scores lourds ; mais face à des adversaires du top belge, voilà deux fois que Hubert et ses joueurs se cassent les dents.

Beaucoup de supporters d'Anderlecht se prenaient à rêver en voyant les performances de leur équipe en Europe. Mais avec deux contre-performances à Bruges, puis à Genk, ils se posent des questions, et nous aussi : que manque-t-il au RSCA ? Parmi plusieurs réponses possibles, l'une paraît évidente : de la personnalité.

Jesper Fredberg, l'été dernier, avait tenté d'en amener : on ne transfère pas deux Diables Rouges et un défenseur de 34 ans avec 37 caps pour le Danemark sans partir du principe qu'ils seront des cadres, si pas sur le terrain, au moins dans le vestiaire. Force est de constater que c'est un échec.

Fredberg n'a amené aucun leader

Thomas Foket retrouve petit-à-petit son rythme, mais n'a jamais été un leader ; Zanka semble en avoir l'âme, mais difficile d'être crédible dans ce rôle quand on enchaîne les flingues et que le "gamin" de 19 ans qu'est Simic est largement au-dessus tant sur le plan sportif que dans l'attitude. Pour autant, on ne peut pas attendre de ce même Simic qu'il tire tout un vestiaire à son âge.

La plus grosse déception de la saison est peut-être Leander Dendoncker, mais là aussi, il y avait erreur sur la marchandise : l'ancien de Wolverhampton a, toute sa carrière, été un porteur d'eau discret, peu charismatique et peu spectaculaire. Qu'après des mois sur le banc, il ne s'impose pas en leader du RSCA ne peut surprendre que ceux qui avaient oublié quel joueur était Dendoncker.

Le drame de Hubert (et de Riemer avant lui) est que deux des leaders naturels du vestiaire, Thorgan Hazard et Jan Vertonghen, n'aient pas pu jouer une minute cette saison. Les autres cadres - Verschaeren, Rits, Sardella, Dolberg... - sont d'un naturel fort timide, à l'exception notable de Théo Leoni. Olivier Renard aura du mal à amener un profil de leader lors du mercato hivernal ; il espérera donc comme tout le monde à Neerpede que les blessés soient de retour et que certains sortent un peu de leur coquille...